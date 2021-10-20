مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

قال درور ميفوراخ مدير قسم كورونا في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، إن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، غير قاتلة.

وأكد ميفوراخ أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا كانت قد رصدت في إنجلترا قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تُظهر أنها ليست طفرة قاتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة "AY.4.2" لفيروس كورونا، المكتشفة سابقًا في أوروبا، وسط احتمالات بأنها قد تكون أخطر من "دلتا".

وأوضحت أن الإصابة بالسلالة الجديدة تم رصدها لدى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، عاد مؤخرًا من شرق أوروبا، وتم فحصه في مطار بن جوريون الدولي بتل أبيب.