الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تحدد سعرًا موحدًا لتذاكر مباريات الدورى

جريدة الدستور

أصدرت رابطة الأندية المحترفة بيانًا لتوضيح أسعار تذاكر دخول مباريات بطولة الدوري المصري خلال الموسم المقبل 2021-2022.

وكانت رابطة الأندية أعلنت عودة الجماهير في مباريات الدوري، بواقع 2000 مشجع في المباراة (ألف لكل فريق).

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد، وبعد التنسيق مع جميع الأندية، وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لمباريات الدوري".

واختتم: "تم تحديد 100 جنيه سعر موحد للتذكرة الواحدة في مباريات الدوري المصري الممتاز".

يُذكر أنه من المقرر انطلاق بطولة الدوري الموسم الجديد، 25 من شهر أكتوبر الجاري.

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