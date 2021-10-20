رابطة الأندية تحدد سعرًا موحدًا لتذاكر مباريات الدورى

أصدرت رابطة الأندية المحترفة بيانًا لتوضيح أسعار تذاكر دخول مباريات بطولة الدوري المصري خلال الموسم المقبل 2021-2022.

وكانت رابطة الأندية أعلنت عودة الجماهير في مباريات الدوري، بواقع 2000 مشجع في المباراة (ألف لكل فريق).

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في إطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد، وبعد التنسيق مع جميع الأندية، وفي ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد سعر موحد لمباريات الدوري".

واختتم: "تم تحديد 100 جنيه سعر موحد للتذكرة الواحدة في مباريات الدوري المصري الممتاز".

يُذكر أنه من المقرر انطلاق بطولة الدوري الموسم الجديد، 25 من شهر أكتوبر الجاري.