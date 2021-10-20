التخطيط: ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على الانتهاء من ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أفضل توفيرًا للوقت والأموال وتقليل الفساد وتحقيق قدر عالٍ من المحاسبة والمساءلة، وهى جميعها عناصر أساسية للوصول إلى أهداف الكفاءة الإدارية ومحور الحوكمة وهو أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الهيكلى.

وأشارت وزيرة التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن تسليط الضوء على النماذج السيئة رغم محدوديتها يخلق نوعًا من الإحباط لباقى الموظفين، خاصة أن الجهاز الإدارى يزخر بالكفاءات ومن هناك جاءت فكرة إطلاق جائزة لمكافأة المتميزين ماديًا ومعنويًا وتحفيزهم على مواصلة الجهد وخلق نوع من المنافسة بين الموظفين والمؤسسات، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يكون الترشح للجائزة إلزاميًا لجميع مؤسسات الدولة بداية من الدورة الحالية لكن بسبب تداعيات الجائحة أرجأنا ذلك إلى الدورة القادمة من الجائزة.

وأضافت أن مصر تتعاون فنيًا مع الجانب الإماراتى بهدف الاستفادة من خبراتهم الممتدة لنحو 25 عامًا فى تنظيم جوائز التميز الحكومى، فى مجالات التدريب والتقييم، موضحة أن الجائزة تكرس للا مركزية بالوصول إلى المستويات المحلية فى القرى والأحياء والمراكز لخلق فكر التميز، وإعداد الخطط الخاصة بهم المتسقة مع الخطة العامة للدولة، وهناك نماذج إيجابية تقدم ممارسات جيدة وأخرى ما زالت فى الطريق ونطمح بأن تحفز الجائزة الآخرين ليحذوا نفس الحذو.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومى خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها تكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارت.

تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونية فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردى "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.