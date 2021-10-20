الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التخطيط: ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على الانتهاء من ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية  تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أفضل توفيرًا للوقت والأموال وتقليل الفساد وتحقيق قدر عالٍ من المحاسبة والمساءلة، وهى جميعها عناصر أساسية للوصول إلى أهداف الكفاءة الإدارية ومحور الحوكمة وهو أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الهيكلى.

وأشارت وزيرة التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن تسليط الضوء على النماذج السيئة رغم محدوديتها يخلق نوعًا من الإحباط لباقى الموظفين، خاصة أن الجهاز الإدارى يزخر بالكفاءات ومن هناك جاءت فكرة إطلاق جائزة لمكافأة المتميزين ماديًا ومعنويًا وتحفيزهم على مواصلة الجهد وخلق نوع من المنافسة بين الموظفين والمؤسسات، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يكون الترشح  للجائزة إلزاميًا لجميع مؤسسات الدولة بداية من الدورة الحالية لكن بسبب تداعيات الجائحة أرجأنا ذلك إلى الدورة القادمة من الجائزة.

وأضافت أن مصر تتعاون فنيًا مع الجانب الإماراتى بهدف الاستفادة من خبراتهم الممتدة لنحو 25 عامًا فى تنظيم جوائز التميز الحكومى، فى مجالات التدريب والتقييم، موضحة أن الجائزة تكرس للا مركزية بالوصول إلى المستويات المحلية فى القرى والأحياء والمراكز لخلق فكر التميز، وإعداد الخطط الخاصة بهم المتسقة مع الخطة العامة للدولة، وهناك نماذج إيجابية تقدم ممارسات جيدة وأخرى ما زالت فى الطريق ونطمح بأن تحفز الجائزة الآخرين ليحذوا نفس الحذو.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومى خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها تكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارت.

تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونية فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردى "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة،  وأفضل مكتب تموين.

التخطيط هالة السعيد ميكنة الخدمات الحكومية الإمارات جائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مصادر بـ«الصحة»: 17 وفاة وإصابة اثنين فى حادث الدائرى الأوسطى

رابطة الأندية تحدد سعرًا موحدًا لتذاكر مباريات الدورى

أسماء ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى

ضبط 3 محاولات تهرب جمركى بمطار القاهرة الدولى

19 قتيلًا.. كل ما نعرفه عن الحادث المفزع على الدائرى الأوسطى (فيديو)

فرج عامر يكشف تفاصيل عودته لانتخابات نادى سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا