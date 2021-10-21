الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فى عيد ميلادها.. أسباب جعلت كيم كاردشيان أشهر نجوم السوشيال ميديا

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

تحتفل كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، بعيد ميلادها الـ41، حيث ولدت في الحادي والعشرون من أكتوبر عام 1980.

 

كيم كارداشيان، هي شخصية تلفزيون وممثلة، بالإضافة إلى كونها أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء أمريكية.

 

ولدت كاردشيان، ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من ذلك، بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007، ففي السطور التالية نسلط الضوء على الأسباب التي جعلتها أحد أشهر نجوم السوشيال ميديا.

 

كاردشيان.. نجمة الكيرفي

تتمتع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، بجسد "كيرفي" جعلها مختلفة عن باقي النساء، فقد أصبحت أيقونة الجمال للكثير من النساء.

 

واستغلت كاردشيان هذه الميزة، في نشر الكثير من الصور والأحداث اليومية التي جمعتها مع أسرتها الأمر الذي دفع الملايين لمتابعتها.

 

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية، سبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. 

 

وتزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها، وفقًا لما ذكرته في الكثير من وسائل الإعلام، ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب "كانييه ويست".

كاردشيان.. تجني الملايين من حساباتها الشخصية

اكتسبت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، شهرة عالمية، ببزخها واعتنائها بالموضة والأزياء، وتحدث البعض عن ثروتها الكبيرة وإجمالي دخلها السنوي.

 

وكشفت شركة سويدية تدعى "Advisa"، وهي شركة تعمل في مجال القروض الشخصية، بإجراء تحليلات حول أشهر الفنانين الذيين لديهم أعداد ضخمة من المتابعين، منهم سيرينا جوميز وكيم كاردشيان، بحسب ما ذكره موقع "indy100".

 

كما انضمت كيم كارداشيان ويست مؤخراً إلى صفوف جيف بيزوس وإيلون موسك وأثرياء آخرين، إذ أصبحت شخصية تلفزيون الواقع تصنف مليارديرة رسمياً، وفقاً لمجلة "فوربس".

 

وأصدرت فوربس "قائمة مليارديرات العالم" السنوية يوم الثلاثاء، والتي وضعت كارداشيان ويست على قائمة أثرياء العالم لأول مرة. 

 

وقالت المجلة إن أعمال كارداشيان ويست المزدهرة، "KKW بيوتي" و"سكيمز"، ساعدتها في وضعها على قائمة المليارديرات عند إضافة ثروتها من أعمالها التجارية إلى عملها في برنامجها التلفزيوني وصفقات الشراكات التي تعقدها.

عيد ميلاد كيم كاردشيان كاردشيان عيد ميلاد كيم كاردشيان تلفزيون الواقع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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