الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوى خاتم النبوة الشريف

نقيب الأشراف ونجل
نقيب الأشراف ونجل المشير طنطاوي

منح محمود الشريف، خاتم النبوة، إلى أسرة المشير محمد حسين طنطاوي -رحمه الله- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وذلك تقديرًا للدور الوطني الذي قام به الراحل، حيث أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه.

وسلم نقيب الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، خاتم النبوة.

وقال نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العام مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت وما زالت من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعًا عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالًا لبطولات خير أجناد الأرض.

ووجه نقيب الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذج وطني وقائد ملهم دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011،  حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور،  وستظل باقية تدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير القائد" محمد حسين طنطاوي " رحمة الله عليه.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من علماء الدين وكبار رجال الدولة. 

ويشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والداعية الحبيب علي الجفري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وزعيم الأغلبية، وبعض الوزراء والشخصيات العامة، ويقدمه الدكتور حسن مدني الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

نجل المشير طنطاوي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق نقيب الأشراف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مصادر بـ«الصحة»: 17 وفاة وإصابة اثنين فى حادث الدائرى الأوسطى

أسماء ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطى

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ19 قتيلًا

النيابة تحيل لص «هاتف البث المباشر» للمحاكمة العاجلة

«صاروخ لانتشال الجثث».. لحظات مفزعة من حادث الدائرى الأوسطى «فيديو»

أول فيديو من موقع حادث الطريق الدائرى الأوسطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة

«الأسرى الفلسطينية»: أطباء إسرائيليون يُغذون أسيرًا مضربًا عن الطعام قسريًا

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات فى الضفة