محمد النادى يكشف تفاصيل أغنية محمد محيى الجديدة «يا للى»

يستعد النجم محمد محيي لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد.

وقال الملحن الموسيقى محمد النادي في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه يتعاون مع النجم محمد محيي في أغنيته الجديدة كاشفًا عن اسمها وهو "يا للي" ، والتي انتهى محيي من تسجيلها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وتوزيع موسيقى فهد.

وأضاف "النادي" أن الأغنية سيظهر فيها محمد محيي بشكل مختلف، حيث إنها تبتعد تمامًا عن اللون الدرامي الحزين الذي اعتاد محيي أن يقدمه لجمهوره، مشيرًا إلى أن الأغنية من المقرر طرحها خلال الـ10 أيام المقبلة.

وشارك الملحن الغنائي محمد النادي في ألبوم النجم محمد حماقي الجديد بأغنية "يا فاتني" والتي تحمل نفس اسم الألبوم.

ومن جانبه أعرب الملحن محمد النادي عن سعادته بردود الأفعال حول أغنية "يا فاتني"، مشيرًا إلى أن الأغنية تعتبر جديدة ومختلفة على محمد حماقي من حيث الكلمات.

وأضاف أن الأغنية تم تلحينها وتوزيعها الموسيقى في البداية ثم تم إرسالها إلى الشاعر الغنائي أمير طعيمة لكتابة الكلمات على التيمة اللحنية، مشيرًا إلى أن الأغنية تم التحضير لها منذ العام الماضي واختارها حماقي على الفور منذ سماعها للمرة الأولى واختار أن تكون هي الأغنية الرئيسية للألبوم.

أغنية يا فاتني تعاون فيها محمد حماقي مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن محمد النادي، والموزع الموسيقي توما.

آخر أعمال محمد محيي الغنائية

وطرح النجم محمد محيي مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ورقة وقلم" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي إيهاب عبده، والملحن مصطفى عوض، والموزع الموسيقي رفيق عاكف، ومهندس الصوت أمير محروس وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من 3 ملايين مشاهدة.

وتعرض المطرب محمد محيي لانتقادات لاذعة من جمهوره، عقب طرح الأغنية مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ورأت فئات من الجمهور أن محمد محيي لم يقدم جديدًا ولم يتماش مع تطور الأغنيات والتقدم الذي شهدته الموسيقى في الفترة الأخيرة،ـ خاصة أنه يعود بعد فترة كبيرة من الغياب إلى الساحة الغنائية.

محمد محيي عضو لجنة تحكيم برنامج “حلمك قرب”

وفي سياق مختلف، يشارك النجم محمد محيى فى لجنة تحكيم برنامج "حلمك قرب" لاكتشاف المواهب الغنائية، التابع لوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ويشاركه فى التحكيم المطربة مي فاروق، والملحن مدين ومدير التصوير جلال الزكى.