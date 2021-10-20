إحالة مسئولة بميناء القاهرة الجوى ومحامٍ للمحاكمة العاجلة

أحالت اليوم الأربعاء، وزارة العدل رئيسة القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي وأحد المحامين بالإدارة القانونية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة بالمواد 2/1 و 2/3 و 3/2 من لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بالشركة الصادرة بتاريخ 19 أغسطس عام 2003 بموجب قرار وزير الطيران المدني رقم 441 لسنة 2003.

تقرير الاتهام

أكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 135 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.

تحقيقات إدارة التفتيش

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، عن أن رئيس القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي تقاعست عن اتخاذ إجراءات قيد دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره ضد الشركة جهة عمله رقم 1154 لسنة 2016 الصادر في شهر فبراير عام 2019، أمام محكمة استئناف القاهرة خلال المدة القانونية المقررة والمنصوص عليها بقانون التحكيم رغم اتخاذها إجراءات إعلان الحكم فيما يخص الشركة بتاريخ 17 ديسمبر عام 2019، بما يفيد فتح مواعيد إقامة دعوى البطلان.

الاتهامات التي تواجه المحامي

وتبين من أوراق القضية أن محاميًا بالإدارة القانونية بشركة ميناء القاهرة الجوي بصفته رئيس القطاع خلال الفترة من 4 أكتوبر عام 2018 وحتى 17 يونية عام 2019، لم يقم بتسليم كريمة الشاذلي شهاب أصل المذكرة المحررة في 11 أبريل عام 2019 بشأن إقامة دعوى بطلان على حكم التحكيم رقم 1154 لسنة 2016 بجلسة 5 فبراير 2019 بعد استلامه المذكرة يدويًا من سكرتارية رئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله وفقًا للثابت من السجلات في 13 أبريل عام 2019.