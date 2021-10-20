إزالة المباني المتهالكة بمسجد الحاكم ضمن تطوير القاهرة التاريخية (صور)

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، الأربعاء، أعمال الإزالات للمباني المتهالكة بالمنطقة أمام مسجد الحاكم بحي وسط القاهرة، تمهيدًا لتطويرها في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

إزالة المباني المتهالكة بمسجد الحاكم

من جهة أخرى، نظّم حي التبين اليوم حملة مسائية، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمتابعة الميدانية، للتأكد من إغلاق المحال التجارية والتزامها بالمواعيد الشتوية المحددة التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

إزالة المباني المتهالكة بمسجد الحاكم

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تخرج دفعة جديدة من برنامج "ديواني كفء” وهي أولى الدفعات من العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

إزالة المباني المتهالكة بمسجد الحاكم

وضمت الدفعة 58 متدربًا من حملة المؤهلات العليا في الفئة العمرية من 30 - 45 عامًا ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات المحافظة من حيث إعداد وتأهيل كوادرها البشرية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، والارتقاء بتلك الكوادر في عدد من المجالات الرئيسية ومنها؛ القيادة وتولي المسئولية و الإدارة والسياسة العامة والمجالات التكنولوجية.

إزالة المباني المتهالكة بمسجد الحاكم

وأشاد محافظ القاهرة بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها صرحًا وطنيًا استطاع أن يكتسب سمعة كبيرة محليًا وعالميًا فى فترة وجيزة نتيجة جهد العاملين به. كما أشاد محافظ القاهرة بالاداء المتميز الذى تقوم به الأكاديمية فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية لتغييرهم للأفضل ورفع مستوى الوعي والخبرات العلمية التراكمية لديهم بما يسهم بشكل أساسى في عملية التنمية الجارية حالياً ويساعد على تمكين العاملين من أداء وظيفتهم بصورة أفضل كما يصقل المهارات الشخصية والإدارية الخاصة بهم.