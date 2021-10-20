الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالي: على الاتحاد الأوروبي أن ينتبه إلى خصوصية الحدود البحرية

رئيس الوزراء الايطالي
رئيس الوزراء الايطالي

شدد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينتبه إلى خصوصية الحدود البحرية والاستقرار السياسي الفعال لليبيا وتونس، مؤكدا أنه من الضروري أن تقدم المفوضية خلال القمة الأوروبية المقبلة خطط عمل واضحة ممولة بشكل كاف بشأن ملف الهجرة.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي -في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية- إلى أنه يتعين أن يتم التعامل مع جميع الطرق في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الطريق الجنوبي، بأولوية متساوية، موضحا أن حكومته دعت إلى مناقشة حول هذه القضية في المجلس الأوروبي في يونيو الماضي بهدف تشجيع إدارة أوروبية حقيقية للتدفقات.

وأعلن أن المهاجرين الوافدين منذ بداية العام الحالي وحتى 19 الشهر الجاري بلغ عددهم 50 ألفا و500 شخص مقارنة بـ 26 ألفًا في العام الماضي، وقال إنه حتى يوم 11 من الشهر الجاري وصل حوالي 87 ألفا و500 شخص إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البر والبحر، من بينهم حوالي 49 ألفًا إلى إيطاليا، مشيرا إلى أن نحو 1106 من المهاجرين لقوا مصرعهم بمياه المتوسط منذ بداية العام الحالي.

وشدد على أن نهج الحكومة لا يمكن إلا أن يكون متوازنًا وفعالًا وإنسانيًا، موضحا أنه ينبغي أن يكون فعالا من ناحيتين: حماية الحدود الوطنية من الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، ولكن أيضًا فعالا في الترحيب بهم من أجل تحويل المهاجرين إلى إخوة وليس أعداء .

وفي سياق متصل، أكد عثمان الجرندي وزير خارجية تونس ورئيس الوفد التونسي للأمم المتحدة، الخميس، أن بلاده ملتزمة بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي الليبي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا. 

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

رئيس الوزراء الإيطالي الاتحاد الأوروبي القمة الاوروبية الحدود البحرية البحر الأبيض

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