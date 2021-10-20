رئيس حى المناخ: غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالعاشر «صور»

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إن الأجهزة التنفيذية نفذت، الأربعاء، قرار غلق وتشميع لمركز للدروس الخصوصية بمنطقة العاشر من رمضان ضمن إجراءات الرصد والمتابعة التي تقوم بها اللجان المشكلة لرصد المخالفات في جميع مناطق الحي.

ورصدت لجان الرصد والمتابعة تردد عدد كبير جدًا من الطلاب والطالبات على أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة العاشر بالمخالفة للتعليمات والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بعرض التقرير على رئيس الحي أصدر قراره بغلق وتشميع السنتر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تأتى هذه الأعمال فى إطار المتابعة والمرور اليومى للجان المشكلة من الإدارات المعنية بالحى بمشاركة م. سكرتيرة الحي وفريق العمل بإدارة الرخص والمتابعة والتفتيش والإشغالات والورش بالحى.