«الرعاية الصحية»: تشغيل 59 مركز ووحدة أسرة مع اكتمال منظومة «التأمين الشامل» بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء تشغيل مركز طب أسرة الدير بمدينة إسنا في محافظة الأقصر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي انطلقت بها المنظومة الجديدة في منتصف فبراير من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن مركز طب أسرة الدير، يوفر 12 خدمة تشمل (الاستقبال والطوارئ، طب الأسرة، رعاية الأمومة والطفولة، الرعاية المتكاملة للطفل المريض، اكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم الأسرة، الأسنان، التطعيمات، خدمات مكتب الصحة، المعمل، مراقبة البيئة والأغذية، الأشعة السينية).

وأضافت الهيئة، أن المركز يضم 3 عيادات تخصصية لعلاج أمراض (الباطنة، النساء، الأطفال)، ويقدم المركز خدماته إلى ما يقرب من 45 ألف نسمة من سكان قرية الدير بمركز إسنا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مراكز ووحدات طب الأسرة هي بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تقدم نحو 80% من الخدمات الطبية التي تحتاجها الأسرة وفق أحدث نظم الصحة العالمية، بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها للوقاية من الإصابة بها، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى.

ولفت إلى أنه بعد تشغيل مركز طب أسرة الدير، يصبح عدد المراكز والوحدات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الأقصر نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جنوب الصعيد (48) مركزًا ووحدة صحة طب أسرة، من المقرر زيادة عددهم إلى (59) مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.