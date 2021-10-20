ختام حفل جوائز المسابقة الأدبية لقصور الثقافة «صور»

اختتمت الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الأربعاء، حفل تسليم الفائزين فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2020-2021، التي نظمتها الإدارة المركزية للشئون الثقافية في مجالات الإبداع والنقد والدراسات، بمسرح قصر السينما بجاردن سيتي.

قالت إيمان الشافعي، لـ"الدستور":"المتوالية القصصية ”سلسلة حكايات شهد" جاءت نتيجة منحة وزارة الثقافة لتفرغ المبدعين لأدب الطفل عن عامي 2020-2021.

حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية فى قصور الثقافة

وتحكي المجموعة عن الظواهر الطبيعية التي يمر بها الأطفال بشكل مبسط للمرحلة العمرية للطفولة المبكرة كالبرق والبعد والخيول والمطر ومن ثم تتطرق لمراحل عمرية أكبر وظواهر أكثر تعقيدًا كنقص الكربون وذوبان الجليد وتأثيرهم على المنظومة البيئية وسلسلة الغذاء للحيوانات من خلال رحلة بطلة الطفلة شهد مع أسرتها في ربوع مصر راصدة لمصادر التلوث البيئي والتعامل الخاطئ مع الحيوانات، ما أدى لخلل التوازن البيئي، وتجوب الطفلة بعد ذلك العالم من خلال رحلة بحثها عن الغابات والحيوانات.

حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية فى قصور الثقافة

وتابعت "لا تتوقف رحلتها عبر المكان بل تعبر الزمن أيضا فترصد الرواية ما حدث في القرن الثامن عشر من كارثة بيئية اجتاحت العالم وتسببت في المجاعة العظيمة وإمكانية تكرارها في العام 2160 أي بعد قرن من زماننا في حالة استشراف للمستقبل وهنا احتمال ماذا لو ذاب جليد انترتاكيا واندلعت الحرائق في الغابات

حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية فى قصور الثقافة

وأكدت أن "الهدف من السلسلة هو تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على البيئة وأهميته استلهاما من الطفلة غريتا تونبرج الناشطة السويدية التي ألهمت أطفال العالم بعد إصابتها بمرض ناتج عن مشاكل المناخ كيف نحول النقمة لجهود ندافع بها عن حقوق الأطفال في بيئة صحية ونظيفة وشعارنا" أنت لست وحدك على هذا الكوكب "فما يضرك يضرنا جميعا وجاءت جائحة كورونا عقب كتابة هذه المجموعة، لتؤكد ما رمت له من أهداف، فالآن أصبحت مناعتنا وعيا جمعيا.