الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تكرم الفائزين فى المسابقة الأدبية لعام 2020/2021

إيمان الشافعي
إيمان الشافعي

كرم الفنان هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الفائزين فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2020-2021، التي نظمتها الإدارة المركزية للشئون الثقافية في مجالات الإبداع والنقد والدراسات، بمسرح قصر السينما بجاردن سيتي.

وقالت الكاتبة إيمان الشافعي، لـ"الدستور": “المتوالية القصصية "سلسلة حكايات شهد" جاءت نتيجة منحة وزارة الثقافة لتفرغ المبدعين لأدب الطفل عن عامي 2020/2021.

وتحكي المجموعة عن الظواهر الطبيعية التي يمر بها الأطفال بشكل مبسط للمرحلة العمرية للطفولة المبكرة كالبرق والبعد والخيول والخيول والمطر ومن ثم تتطرق لمراحل عمرية أكبر وظواهر أكثر تعقيدًا كنقص الكربون وذوبان الجليد وتأثيرهم على المنظومة البيئية وسلسلة الغذاء للحيوانات من خلال رحلة بطلة الطفلة شهد مع أسرتها في ربوع مصر راصدة لمصادر التلوث البيئي والتعامل الخاطئ مع الحيوانات ما أدى لخلل التوازن البيئي، وتجوب الطفلة بعد ذلك العالم من خلال رحلة بحثها عن الغابات والحيوانات.

وتابعت الشافعي: "لا تتوقف رحلتها عبر المكان بل تعبر الزمن أيضا فترصد الرواية ما حدث في القرن الثامن عشر من كارثة بيئية اجتاحت العالم وتسببت في المجاعة العظيمة وإمكانية تكرارها في العام 2160 أي بعد قرن من زماننا في حالة استشراف للمستقبل وهنا احتمال ماذا لو ذاب جليد انترتاكيا واندلعت الحرائق في الغابات 

وأكدت أن "الهدف من السلسلة هو تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على البيئة وأهميته استلهاما من الطفلة غريتا تونبرج الناشطة السويدية التي ألهمت أطفال العالم بعد أصابتها بمرض ناتج عن مشاكل المناخ كيف نحول النقمة لجهود ندافع بها عن حقوق الأطفال في بيئة صحية ونظيفة وشعارنا" أنت لست وحدك على هذا الكوكب" فما يضرك يضرنا جميعا وجاءت جائحة كورونا عقب كتابة هذه المجموعة لتؤكد ما رمت له من أهداف فالآن أصبحت مناعتنا وعي جمعي.

الفنان هاني كمال الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لفائزين فى المسابقة الأدبية المركزية لعام 2020-2021 الكاتبة إيمان الشافعي سلسلة حكايات شهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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