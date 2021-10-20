«الوطنية للإعلام» توضح حقيقة التسوية الوظيفية لعدد من العاملين بها

قال الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نظرا لما نشر ببعض الصحف حول تسوية أوضاع عدد من العاملين بقطاعات الهيئة من إعادة تعيينهم بالمؤهل الأعلى، والمعروف بالتسوية، فإن الوطنية للإعلام تصحح هذا الأمر بأنها لم تقم بتسوية الحالة الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وأضافت الهيئة في بيان رسمي، أن الأمر يخص العاملين بنظام العقد المؤقت ولم يتم تعيينهم، حيث طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفيق أوضاعهم. وقد جرى استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بتعيينهم وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي والجهات المختصة بالوطنية للإعلام.

وخلال الاجتماع مع الجهاز لم يتم مناقشة موضوع التسوية، وإنما تم مناقشة استكمال أوراق وإجراءات تعيين العاملين بالعقد المؤقت بالوطنية للإعلام.