الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الوطنية للإعلام» توضح حقيقة التسوية الوظيفية لعدد من العاملين بها

حسين زين
حسين زين

قال الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نظرا لما نشر ببعض الصحف حول تسوية أوضاع عدد من العاملين بقطاعات الهيئة من إعادة تعيينهم بالمؤهل الأعلى، والمعروف بالتسوية، فإن الوطنية للإعلام تصحح هذا الأمر بأنها لم تقم بتسوية الحالة الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وأضافت الهيئة في بيان رسمي، أن الأمر يخص العاملين بنظام العقد المؤقت ولم يتم تعيينهم، حيث طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفيق أوضاعهم. وقد جرى استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بتعيينهم وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي والجهات المختصة بالوطنية للإعلام.

وخلال الاجتماع مع الجهاز لم يتم مناقشة موضوع التسوية، وإنما تم مناقشة استكمال أوراق وإجراءات تعيين العاملين بالعقد المؤقت بالوطنية للإعلام.

الوطن اجتماع تنسيق الأعلى الوطني الوطنية الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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«الوطنية للإعلام» توضح حقيقة التسوية الوظيفية لعدد من العاملين بها

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