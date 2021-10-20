إبراهيم سعيد ينضم لبرنامجى «أوضة اللبس ونمبر وان» بشبكة قنوات النهار

أعلنت شبكة قنوات النهار؛ التعاقد مع الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم منتخب مصر .

وقالت الشبكة في بيان صادر، إن الكابتن إبراهيم سعيد سيقدم فقرات تحليلية على القناة، يرصد خلالها تحليلًا لأهم الأحداث على الساحة الرياضية ببرنامجي " أوضة اللبس و"نمبر وان "

وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في برامجها الرياضية، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون من خلال الفقرات الجديدة وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية لتغطية البطولات المحلية والعالمية بصورة متميزة.

النجم إبراهيم سعيد، لعب للأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وهو من مواليد 16 أكتوبر 1979، تألق وبرز كلاعب صاعد في صفوف الأهلي وبزغ نجمه وحقق العديد من البطولات، ثم انتقل إلى الزمالك لمدة موسمين، ثم احترف فى تركيا، ومنه للإسماعيلي موسم 2008/2009، ثم أهلى طرابلس الليبى

خلال مشواره مع الأهلي الذي استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتي كأس مصر، والسوبر المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة .

كما لعب إبراهيم لنادي الزمالك موسمين في الفترة من 2004 حتى 2006، لعب خلالهما 46 مباراة سجل 4 أهداف، ولعب لنادي الاسماعيلي وشارك في ١٨ مباراة

كما يعتبر النجم إبراهيم سعيد أول لاعب مصري يحترف في الدوري الإنجليزي وذلك في نادي إيفرتون عام 2001.

ووصل إجمالى مشاركاته مع القطبين إلى 187 مباراة عبر 9 مواسم سجل خلالها 28 هدفا، منها 22 هدفا فى الدورى فى 124 مباراة، وانضم للمنتخب الأول عام 2000، واستمر إلى 2008، لعب ٧٥ مباراة دولية، سجل هدفين وأسهم مع المنتخب فى لقبى أمم 2006،2008 مع حسن شحاتة.