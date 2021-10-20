الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع مع تحسن أرباح الشركات

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، مدعومة بتحديثات قوية لنتائج الشركات الفصلية ومنها شركة أنثيم وشركة فيرايزون لكن المخاوف من أثر القيود على سلاسل الإمدادات والتضخم حدت من مكاسب الأسهم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.85 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 35475.16 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.79 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 4524.42 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 30.91 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 15160.00 نقطة.

وفي سياق متصل، حققت الأسهم الأمريكية مكاسب خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على رفع حد سقف الديون، وفقًا لتقارير دولية.

جدير بالذكر أنه في بداية هذا الأسبوع، سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر وسط مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن انتعشت المؤشرات في جلسات التداول التالية، حيث تعافت أسهم النمو من موجات البيع المكثفة، واستفادت أسهم القطاع المالي من ارتفاع العوائد.

 وفي نهاية هذا الأسبوع، انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بعد تعهد محافظ البنك المركزي الصيني باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد شركات التكنولوجيا المالية.

 وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مكاسب بنسبة 0.79%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 1.22%. 

هذا وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى Nasdaq تداولات هذا الأسبوع دون تغيير تقريبًا، حيث ارتفع بنسبة 0.09%. وانخفض مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق هذا الأسبوع بنسبة (-2.38 نقطة).

 وسجل المؤشر مستوى 18.77 نقطة مقارنة بمتوسطه منذ بداية العام والذي يبلغ 19.83 نقطة. 

مؤشرات الأسهم الأمريكية التضخم ستاندرد اند بورز فيرايزون مكاسب الأسهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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