محافظ دمياط تشارك الجامعة احتفالية 6 أكتوبر وتكرم أسر الشهداء

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، فى احتفالات جامعة دمياط بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى جاءت بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة.

وبدأت مراسم الاحتفال بتفقد المحافظ لمعرض الجامعة والذي ضم عدد من اللوحات الإبداعية بأيدي طلابها والتي عبروا خلالها عن ملحمة أكتوبر، كما تخلل الحفل عروضًا عسكرية قدمها طلاب مدرسة دمياط الثانوية العسكرية وأوبريت "رسالة من شهيد" أداه طلاب الجامعة وفريق رؤية للدراما الحركية.

فيما وقد توجهت "محافظ دمياط" بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، كما هنأت أبناء دمياط ووجهت تحية إعزاز وتقدير لشهداء أكتوبر 1973 وأبطالها لما قدموه من بطولات سُطرت بأحرف من نور فى تاريخ مصر للحفاظ على تراب وطننا الغالي.

وأكدت محافظ دمياط على ضرورة استلهام روح أكتوبر للتغلب على كل التحديات وتحقيق المزيد لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أعربت عن فخرها بما حققته جامعة دمياط لإنشاء هذا الصرح التعليمي.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة دمياط بالدكتورة منال عوض، ووجه لها التحية والشكر الجزيل على ما تقدمه من دعم كبير للجامعة ورعايتها للأنشطة المختلفة بها.

وكرمت محافظ دمياط والدكتور السيد دعدور والمستشار العسكرى للمحافظة- أسر شهداء حرب أكتوبر وهم الشهيد البطل فوزى أحمد الجمال، الشهيد البطل محسن مصطفى خليل والشهيد البطل فهمي علي حجازي، الشهيد البطل عبده السعيد بشتو، كما قاموا بتكريم البطل المحارب فاروق عبده البرعي والذي شارك فى تحقيق النصر خلال حرب أكتوبر المجيدة.