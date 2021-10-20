الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تشارك الجامعة احتفالية 6 أكتوبر وتكرم أسر الشهداء

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، فى احتفالات  جامعة دمياط بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى جاءت بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة.

وبدأت مراسم الاحتفال بتفقد المحافظ لمعرض الجامعة والذي ضم عدد من اللوحات الإبداعية بأيدي طلابها والتي عبروا خلالها عن ملحمة أكتوبر، كما تخلل الحفل عروضًا عسكرية قدمها طلاب مدرسة دمياط الثانوية العسكرية وأوبريت "رسالة من شهيد" أداه طلاب الجامعة وفريق رؤية للدراما الحركية.

فيما وقد توجهت "محافظ دمياط" بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، كما هنأت أبناء دمياط ووجهت تحية إعزاز وتقدير لشهداء أكتوبر 1973 وأبطالها لما قدموه من بطولات سُطرت بأحرف من نور فى تاريخ مصر للحفاظ على تراب وطننا الغالي.

وأكدت محافظ دمياط على ضرورة استلهام روح أكتوبر للتغلب على كل التحديات وتحقيق المزيد لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أعربت عن فخرها بما حققته جامعة دمياط لإنشاء هذا الصرح التعليمي.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة دمياط بالدكتورة منال عوض، ووجه لها التحية والشكر الجزيل على ما تقدمه من دعم كبير للجامعة ورعايتها للأنشطة المختلفة بها.

وكرمت محافظ دمياط والدكتور السيد دعدور والمستشار العسكرى للمحافظة- أسر شهداء حرب أكتوبر وهم الشهيد البطل فوزى أحمد الجمال، الشهيد البطل محسن مصطفى خليل والشهيد البطل فهمي علي حجازي، الشهيد البطل عبده السعيد  بشتو، كما قاموا بتكريم البطل المحارب فاروق عبده البرعي والذي شارك فى تحقيق النصر خلال حرب أكتوبر المجيدة.

 

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

نقل بشرى ومحمد مكاوى لمستشفى الجونة بعد تعرضهما لحادث

النيابة العامة: إخلاء سبيل زوج عروسة الدقهلية المصابة بـ20 طعنة

رسائل الرئيس خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة (إنفوجراف)

«البترول» تستعد لطرح أهم 7 مناطق للتنقيب عن الذهب فى مصر

«تاج الدين»: لم نصل ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» حتى الآن

افتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازما بالتعاون بين القوات المسلحة و«جريفولز الإسبانية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات فى الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل