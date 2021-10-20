الكنيسة الإنجيلية تقدم نشرة تعريفية عن حركة «الألف خادم إنجيلي»

قدمت الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نشرة تعريفية بحركة “الألف خادم إنجيلي”.

النشأة

في عام 2017، انطلقت مسيرةُ حركةِ الألف خادم إنجيليّ بقيادة الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمِصر، متطورةً من مؤتمرِ الألف خادم، الذي انعقد في مارس من نفس العام، ببيت أجابيه بوادي النطرون. مبنيةً على رؤيةٍ لاهوتيةٍ رعويةٍ لتمكين خُدَّام كنيستنا الإنجيليَّة -بمختلف مذاهبِها في مصر- مِن بناء وعيٍ لاهوتيٍّ وثقافيٍّ في شتَّى المجالات، وصقلِ مهاراتِ الخُدَّام الشخصيَّة والجماعيَّة، وبناء قدراتهم، بهدف النهوض بالكنيسة المحليَّة وتعزيزِ تأثيرِها الروحيّ والمجتمعيّ. وتطورت الحركةُ إلى "الألف خادم إنجيلي" إيمانًا بأن الرّب يدعو آلاف الخدام للشركةِ وبناءِ مستقبلِ الخدمةِ المؤثرةِ والفعّالةِ لإعلانِ الرَّبِّ يسوعْ.

الرؤية

في ضوءِ اتساعِ عمل الكنائس الإنجيليَّةِ بمصر وازدياد عددِ خُدَّامها في كافةِ أنحاء الجمهورية، ارتأت رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر أن هناك ضرورةً لتأسيس حركةٍ كنسيَّةٍ تحمل فكرًا لاهوتيًّا كتابيًّا إنجيليًّا محافظًا مستنيرًا دامجًا لجميع الخُدَّام من مختلف الأعمار والثقافات والخلفيَّات من الكنيسة الإنجيليَّة المصريَّة، وتكون مواكبةً للتطوراتِ العصريَّة، وتعمل على تعظيمِ المشتَرَك واحترام الاختلاف بين المذاهب الإنجيليَّة المختلفة، حتى نساعد الخدام في تطوير خدماتهم وكنائسهم.

الأهداف

توفير مساحة للشركة الروحيَّة لتعميق العلاقة الشخصيَّة مع الله وتطوير الفكر اللاهوتيّ من خلال الدراسة والتعليم والاطِّلاع المستمر وتمكين الخُدَّام مهاراتيًّا لتطوير الخدمة في الكنيسة المحليَّة والعامة.

وأيضا تعزيز الوعي العام بالقضايا المجتمعيَّة التي تؤثِّر على علاقة الكنيسة بالمجتمع وخلق آليَّاتٍ وقنواتٍ للتواصل الفعَّال بين قيادات الطائفة وخُدَّامها وبناء الجسور وتقوية الروابط بين خُدَّام المذاهب الإنجيليَّة المختلفة والتعاون المثمر بين الخدمات والكيانات المختلفة التابعة للطائفة الإنجيليَّة بمصر.

يأتي هذا بجانب محاولة سد الفجوة العمرية بين الأجيال المختلفة من الخُدَّام وكسر الحواجز الثقافيَّة بين الخدام من المحافظات المختلفة.

الاستراتيجيات

تتيح العضويَّة التي يتم تسجيلها من خلال الموقع الإلكتروني، للخدام الاستفادة بمختلف المصادر الموجودة على الموقع بجانب الاطلاع أولًا بأول على الفعاليَّات المختلفة من مؤتمرات وندوات وتيسير الوصول إلى الفعاليَّات المختلفة وحجزها والمشاركة الفعَّالة فيها.

المؤتمرات

يتمُّ عقد مؤتمرٍ سنويٍّ ليضمَّ ألفَ خادمٍ وأكثر من مختلف المذاهب الإنجيليَّة لإتاحة وقت للشركة والعبادة الجماعيَّة وخلق فرصة للتعلُّم من خلال المتحدِّثين في مُختَلَف المجالات اللاهوتيَّة والكتابيَّة وتبادل الأفكار والخبرات الروحيَّة والخدميَّة بين الخدام من مُختَلَف المحافظات بجانب التعرُّف على التحدِّيات والفرص في مجال الخدمة بشتَّى فروعها.