أسوشيتدبرس: هل تفشل دعوة «ترامب» في وقف تحقيقات هجوم الكونجرس؟

أكدت وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يسعى لمنع الإفراج عن الوثائق المتعلقة بهجوم “الكابيتول” أمام لجنة التحقيق في الحادث بمجلس النواب، متحديا قرار الرئيس الحالي جو بايدن بوقف هذا الامتياز التنفيذي.

وتابعت: في دعوى قضائية فيدرالية، قال الرئيس السابق إن طلب اللجنة في أغسطس كان "بلا حدود تقريبًا من حيث النطاق" وسعى للحصول على العديد من السجلات التي لم تكن مرتبطة بالحادث.

ووصف “ترامب” مساع لجنة التحقيق بانها تشبع "رحلة صيد غير مشروعة ومزعجة، غير مرتبطة بأي غرض تشريعي مشروع" ، وفقًا للأوراق المقدمة في محكمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا.

واوضحت الوكالة أن دعوى “ترامب” كانت متوقعة، كما قال إنه سيتحدى التحقيق، كما رفض أحد ابرز حلفاؤه “ستيف بانون” الخضوع للتحقيق، مما دفع اللجنة إلى النظر في اتهام الأخير بإزدراء للكونجرس.

وتابعت: في وقت متأخر من يوم الاثنين ، صمد البيت الأبيض في رفضه تأكيد الحماية المميزة على الوثائق التي تريد اللجنة رؤيتها، بينما تستكشف الإجراءات التي اتخذها “ترامب” ومساعدوه قبل وأثناء التمرد في 6 يناير ، عندما اقتحم مؤيدون متطرفون له مبنى الكابيتول في واشنطن ، في محاولة لمنع مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن "ترامب "أساء استخدام مكتب الرئاسة وحاول تقويض التداول السلمي للسلطة".

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، مايك جوين ، "إن تصرفات الرئيس السابق تمثل تهديدًا فريدًا - ووجوديًا - لديمقراطيتنا لا يمكن اخفاءها"، مشيرا إلى أن الأخير قرر عدم السماح باستخدام الحماية الدستورية للامتياز التنفيذي لحماية المعلومات التي تعكس جهدًا واضحًا لتخريب الدستور.

وأكدت الصحيفة أن لجنة التحقيق في الكونجرس أصدرت تعليمات لبانون وثلاثة من كبار مساعدي “ترامب” السابقين، هم مارك ميدوز، دان سكافينو، كاش باتيل من أجل مساعدة جهود اللجنة لمعرفة المزيد عن الهجوم ، الذي خلف خمسة قتلى.

وتسعى دعوة “ترامب”، التي تسمي اللجنة وكذلك الأرشيف الوطني ، إلى إبطال طلب الكونجرس بأكمله ، واصفة إياه بأنه فضفاض للغاية ، مرهق بشكل غير مبرر ، ويشكل تحديًا لفصل السلطات، وتطلب أمرًا قضائيًا لمنع أمين المحفوظات من إبراز المستندات.

وقالت إدارة بايدن ، عند قيامها بتخليص الوثائق للإفراج عنها ، إن الحصار العنيف لمبنى الكابيتول منذ أكثر من تسعة أشهر كان ظرفًا استثنائيًا لدرجة أنه يستحق التنازل عن الامتياز الذي عادة ما يحمي اتصالات البيت الأبيض.

وفي قرار صدر يوم الإثنين ، أكدت اللجنة أن مساعد ترامب السابق ليس له صفة قانونية لرفض الخضوع لتحقيق االجنة ، حتى عندما طلب منه محامي ترامب عدم الكشف عن أي معلومات.

قالت اللجنة إن بانون كان مواطناً عادياً عندما تحدث إلى ترامب قبل الهجوم ، ولم يؤكد ترامب على اللجنة أي مطالبات بالامتياز التنفيذي.

ويسرد القرار العديد من الطرق التي شارك فيها بانون في الفترة التي سبقت التمرد ، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأنه شجع ترامب على التركيز في 6 يناير ، وهو اليوم الذي صادق فيه الكونجرس على التصويت الرئاسي ، وتعليقاته في 5 يناير أن سوف تتحرر "في اليوم التالي.