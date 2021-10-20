في عيد ميلاد«لوتس» البيت الأبيض.. كامالا هاريس نائبة «بايدن» التى تزوجت فى المحكمة

يصادف اليوم عيد ميلاد كامالا هاريس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، والتى ولدت في 20 أكتوبر 1964 بأوكلاند فى كاليفورنيا ونشأت، ابنة المهاجر الجامايكي أستاذ فخري بجامعة ستانفورد، ووالدتها باحثة في مجال السرطان بالهند، وفيما يلي أبرز المعلومات عن “كامالا” وفقا لموقع town country



-أعطتها والده هاريس اسم "كامالا" كإشارة إلى جذورها الهندية وهذا الاسم يعني "لوتس".



-حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة هوارد، كانت عضوًا في فريق المناظرة وعضوًا في نادي نسائي Alpha Kappa Alpha، و حصلت على شهادتها في القانون من كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا هاستينغز.



-شغلت منصب المدعي العام لمقاطعة سان فرانسيسكو من 2004 إلى 2011 والمدعي العام في كاليفورنيا من 2011 إلى 2016.



-حصلت على شهادتها من جامعة هوارد تكون كامالا هاريس أول نائبة رئيس تخرجت من جامعة بلاك تاريخيًا.



-تزوجت من المحامي دوغلاس إمهوف في عام 2014، وتزوجا في محكمة سانتا باربرا ، ولديها ولدان هما كول وإيلا .

-بدأت هاريس حياتها القانونية كنائب للمدعي العام في مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا، وبعدها أصبحت المحامية الإدارية للوحدة الجنائية المهنية في سان فرانسيسكو ، وفي عام 2000 أصبحت رئيسة قسم المجتمع والحي في سان فرانسيسكو بمكتب DA ، أسست أول مكتب للولاية لقضاء الأطفال.



-أعلنت أنها ترشح نفسها للرئاسة في يناير 2019 وأغلقت حملتها في ديسمبر 2019 وأيدت بايدن في مارس 2020.

-في 7 نوفمبر 2020 تم إعلان بايدن الرئيس 46 المنتخب للولايات المتحدة وشغلت هاريس منصب نائب الرئيس وأدت اليمين الدستورية في 20 يناير 2021.