«التخطيط» تُنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مديري المشروعات

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا حول "التكلفة المعيارية"؛ بهدف رفع كفاءة مديري المشروعات بالوزارة والجهات التابعة على أسس محاسبة التكاليف، والموازنات التخطيطية، وشروط وأسس التكاليف المعيارية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية التدريب في صقل مهارات وتنمية قدرات العاملين، لافتة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الدولة، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت “السعيد”، أن جائحة كوفيد 19 قد فرضت تحديات هائلة، وسرعت من وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع مظلّة التحول الرقمي وابتكار المزيد من الحلول والتطبيقات للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مبتكرة تواكب العصر، وتستفيد من التطور الهائل الذى يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، وذلك في ظل التوجّه نحو بناء مصر الرقمية، بما يمنع التكدس ويتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا في أى مكان وفى أي وقت.

ولفتت إلى مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة" التي تهدف إلى إيصال الخدمات الحكومية من خلال سيارات متنقلة تيسيرًا على المواطن، وتخفيفًا على المراكز المزدحمة.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على الإدارة الاستراتيجية، إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في عملية المتابعة والتقييم، ودوره في وضع أهداف محددة للخطة واضحة وقابلة للقياس.

وأوضح "مصطفى"، أن البرنامج يتضمن التدريب على نظام التكلفة على أساس الأنشطة، وأسس تبويب التكاليف، وطرق تخصيص التكاليف المباشرة، بالإضافة إلى الموازنات التخطيطية، وقوائم الدخل للبرامج، فضلًا عن تطبيقات عملية على محاور البرنامج.