روسيا تمنح إجازة أسبوع لوقف انتشار كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن منح إجازة في روسيا لمدة أسبوع لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب وسائل إعلام روسية، فقد دعا بوتين الروس التخلي بالمسئولية وتلقي اللقاح ضد كورونا.

وكانت تحركت روسيا لفرض قيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات مستويات قياسية من حالات الإصابة والوفيات

ونقلت وكالة «بلومبرج» الامريكية للأنباء عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قوله للمسؤولين أمس (الثلاثاء) في مؤتمر عبر تقنية الفيديو تم بثه على شاشات التلفزيون، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيطلب منه إعلان الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، عطلة في جميع أنحاء البلاد. وقالت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، إن المناطق التي بها أخطر مستويات لحالات الإصابة يجب أن تطبق القيود الجديدة اعتباراً من 23 أكتوبر.

ويأتي اتجاه الحكومة إلى بوتين بعد أسبوع تجاوزت فيه أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة الـ30 ألفا لأول مرة منذ أن بدأت الأزمة في العام الماضي، كما وصلت أعداد الوفيات إلى مستوى قياسي بلغ 1015 حالة أمس (الثلاثاء)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها. وسجلت البلاد على مدار الأيام الخمسة الماضية أعدادا قياسية من الإصابات، وبلغت أمس 34325 حالة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى ثمانية ملايين و60752 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 225325. وتماثل 23426 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و40481 حالة شفاء.