إيطاليا تبدأ تقديم جرعات ثالثة قريبا

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تبدأ قريبًا في تقديم جرعات ثالثة من لقاحات كورونا لقطاع أوسع من السكان.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن كوستا قوله "في الوقت الحالي، تقدم إيطاليا جرعات ثالثة للمعرضين للخطر سريريًا وللمسنين وللعاملين الصحيين، ونعتقد أنه مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل سنمضي قدما في توسيع نطاق الأشخاص الذين يجب أن يتلقوا الجرعة الثالثة، هذا هو الإطار الزمني الذي ندرسه".. مشيرا إلى أن جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة يجب أن تكون قادرة على العمل بنسبة 100% من طاقتها بحلول نهاية عام 2021.

وأعطت الحكومة الإيطالية فقط الإذن الكامل للنوادي الليلية الداخلية في إيطاليا لإعادة فتح هذا الشهر وما يصل إلى 50 % فقط من سعتها.. ويعتقد أنه من الممكن تلقيح 90% من السكان المؤهلين في غضون أسابيع، وبالتأكيد بحلول نهاية العام، وهذه نسبة تجعل إدارة الأمور أسهل وعلى البلاد أن تعود إلى طبيعتها الكاملة.

وفي أوزبكستان، ذكرت وزارة الصحة الأوزبكية أن عدد لقاحات فيروس كورونا التي تم تسليمها إلى البلاد تجاوز 31 مليون جرعة حتى الآن، موضحة أنه تم تسليم 864 ألف جرعة من لقاح سينوفاك إلى طشقند مساء أمس، بهدف المساعدة في مكافحة جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن البلاد تلقت مليونا و594 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، و23.177 مليون جرعة من لقاح ZF-UZ-VAC2001، و720 ألفا و500 جرعة من لقاح سبوتنيك في، وأكثر من 3 ملايين جرعة من موديرنا، ومليونا و726 ألفا و500 جرعة من لقاح فايزر، ومليونا و64 ألف جرعة من لقاح سينوفاك، لافتا إلى أنه تم إعطاء 24 مليونا و300 ألف و975 جرعة لقاح حتى الآن.