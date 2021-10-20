الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة صدمها قطار خلال عبورها السكة الحديد فى الحوامدية

جثة امام قطار
جثة امام قطار

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر صدمها من قطار سيدة خلال عبورها السكة الحديد في منطقة الحوامدية، بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة ؛ لإجراء التحريات، وتبين أن ربة منزل خلال عبورها السكة الحديد صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لنقل الجثة إلى المشرحة، عقب الانتهاء من مناظرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت تشريح جثمان المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع سيدة السكة الحديد الحوامدية قطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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