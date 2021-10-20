العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد في شبين الكوم بالمنوفية

عثر أهالي مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، على طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد الرحمة على طريق "طنطا - شبين الكوم"، في الساعات الأولى صباح اليوم.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم بعثور الأهالي على طفلة رضيعة وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة شبين الكوم، لافتًا إلى أن الطفلة تقرر إيداعها بحضانة مستشفى شبين الكوم التعليمي لإصابتها بـ"الصفرا"، لتقديم الرعاية الطبية لها.

وقال "أ.ر"، أحد الأهالي، أنه عثر على الطفلة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، و بجوارها زجاجة لبن، وملفوفة في بطانية صغيرة يحاوطها مجموعة من حشرة النمل وتبكي من الجوع.

- الإجراءات حال العثور على أطفال مجهولي الهوية



- على منَ يجد طفلاً ملقيًا في الشارع، أنم يتواصل مع عربة إسعاف والتي تنقلها بدورها إلى أقرب قسم شرطة، ثم يتم تحرير محضر في قسم الشرطة.



- ولأن الطفل يكون غير مكتمل النمو فيتم نقله إلى مستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية له، فإذا كانت غير مستقرة يتم حجزه في المستشفى بقسم المبتسرين، وفي البداية كان هناك نقاط للشرطة في المستشفيات هي من تقوم بتحرير المحاضر ثم تختمه من القسم التابعة له ثم تحضر إذن من النيابة، ثم يتم التواصل من المستشفى بمركز رعاية الأمومة والطفولة في مدينة العمال في إمبابة.



- يقوم المركز بإرسال عربة إسعاف لاستلام الطفل، عن طريق محضر استلام وتقرير طبي بالحالة بعد تحسن حالته الصحية، ثم يذهب الطفل لمركز رعاية الأمومة والطفولة والتي تستلمه الأخصائية الاجتماعية هناك وتتولى كل شؤونه، وبعد فترة تعطيه لمربية تابعة للدار ويقوم المركز ببحث حالتهم وزيارة منازلهم، وكل أسبوع تذهب به إلى المركز لوزنه ومتابعة مدى رعاية تلك المربية له.



وبعد أن يُتم الطفل 9 أشهر تسلمه المربية للشؤون الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقوم بدورها بتسليم هؤلاء الأطفال للملاجئ، وتقوم الشؤون الاجتماعية بفحص الملاجئ التي تقدم لهم الأطفال، من حيث مدى رعاية الأطفال فيها وبحث حالتهم كاملة.