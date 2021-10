4 أفلام أجنبية تحقق 7 ملايين جنيه وسط تراجع كبير للأفلام المصرية

حققت 4 أفلام أجنبية إيرادات عالية في شباك التذاكر المصري هذا الأسبوع، حيث وصلت إيرادات الأفلام الأربعة مجتمعة 7 ملايين جنيه في دور العرض المصرية وسط تراجع كبير للأفلام المصرية.

وجاء فيلم Venom: Let There Be Carnage في المرتبة الأولى وحقق الفيلم هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 4 مليون جنيها و150 ألفا والفيلم من بطولة توم هاردي وميشيل ويليامز ووودي هاريلسون والفيلم تدور أحداثه حول استكمال ما حدث في الجزء الأول من الفيلم وفي الجزء الجديد يحاول الصحفي إيدي بروك أن يتكيف مع مشكلة استضافة جسده للكيان “فينوم”، وفي سبيل ذلك يواجه خصوم جدد في طريقه.

وواصل فيلم No Time To Die تحقيقه للإيرادات في مصر للأسبوع الثالث على التوالي وفي هذا الأسبوع جمع الفيلم 2 مليون جنيها و300 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية، والفيلم الجديد No Time To Die تدور أحداثه حول ظهور شخصية «فيليكس ليتر» من وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» لصديقه «بوند» الذي ترك الخدمة منذ فترة ويطلب منه المساعدة لمواجهة شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة، وشارك في بطولته الكثير من النجوم العالميين منهم: دانيال كريج وجيفري رايت وروري كينير وبن وشو وناعومي هاريس وديفيد دانسيك ورامي مالك والفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناجا.

بينما حقق Dune 300 ألف جنيه هذا الأسبوع، والفيلم تدور قصته ابن من عائلة نبيلة نفسه مطالبًا بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية كوكبه من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر.

وجمع فيلم Don't Breathe 2 220 الفا هذا الأسبوع، والفيلم تدور أحداثه بعد اختباء نورمان نوردستورم في كوخ رفقة فتاة يتيمة نجت من حريق منزلها، وحينما تأتي عصابة وتختطف الفتاة، يصبح على الرجل الضرير ترك ملاذه الآمن لإنقاذ الفتاة.