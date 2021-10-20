«المونتيور»: القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز التحالف بين دول شرق المتوسط ​​

قال موقع "المونتيور" الأمريكي، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدت، أمس الثلاثاء، في العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة الرؤساء الثلاث، تعزز التحالف بين دول شرق البحر المتوسط ​​، والتي شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السنوية التاسعة إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وأضاف الموقع أن القمة الثلاثية ناقشت التعاون في مجال الكهرباء، واستكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفيما يتعلق بالطاقة ، تعهد رئيس الوزراء اليوناني خلال المحادثات بربط مصر بسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي عبر كابل تحت الماء عبر البحر، بالإضافة إلى التنسيق في مجال الطاقة.

وقال "ميتسوتاكيس" إنه في الوقت الذي تسعى فيه اليونان لتنويع مصادر طاقتها، فقد تحصل يومًا ما على الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية عبر مصر.

- القمة تناولت التنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن القمة تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة، كما عكست كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.