الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

10 نوفمبر.. دير مارجرجس بالرزيقات يبدأ احتفالاته السنوية

مارجرجس
مارجرجس

أعلن دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، ترتيبات مولد مارجرجس، والذي يحل في الفترة من 10 نوفمبر ويستمر حتى 16 نوفمبر.

وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، إن احتفالات الدير لهذا العام، ستقتصر على الزيارة فقط من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

ولفت الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير مارجرجس بالرزيقات، إلى أنه ستعقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال فترة الاحتفال، مطالباً جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة .

وأشار إلى عدم وجود أي مبيت أو خيام للزوار داخل أو خارج الدير نهائيًا طوال فترة الاحتفال، بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة المشرفة علي احتفالات الدير، والتي تبدأ في 10 حتى 16 نوفمبر 2021.

يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر لهذا العام، والذي يوافق من الأول إلي السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد عن 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

ويشارك في احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف نقادة.

يُذكر أن عدد الزائرين بدير الرزيقات يقدر بحوالي مليون قبطي سنويًا خلال الاحتفالات السنوية التي تقيمها الكنيسة في تذكار تأسيس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس الروماني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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