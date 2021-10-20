الرئيس السيسى يشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة اليوم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مع حضور عدد من قيادات الوزارة وكبار المسئولين بالدولة.

ويفتتح الحفل بعروض من التدريبات الشاقة التي يؤديها خريجو الكلية طوال فترة الدراسة بالكلية، ويتخلله تكريم لعدد من أبناء شهداء الشرطة الذين فقدوا أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ويستعد رجال الشرطة للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من الضباط، اليوم، وقد شرفهم هذا الوطن بواجب خدمته وكلفهم بمسئولية أمنه، ليوازنوا بين عظمة التشريف ومسئولية التكليف، ويكون ذلك دوما دافعا لهم لبلوغ أفضل مراتب الأداء وتنفيذ واجب الولاء للوطن والسهر على أمنه وحمايته.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا، حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

وهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ويسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة فى العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية المصرية، وهى أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية إقليميا ودوليا، وهي تعد أول مؤسسة تعليمية فى المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.