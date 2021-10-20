الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مع حضور عدد من قيادات الوزارة وكبار المسئولين بالدولة. 

ويفتتح الحفل بعروض من التدريبات الشاقة التي يؤديها خريجو الكلية طوال فترة الدراسة بالكلية، ويتخلله تكريم لعدد من أبناء شهداء الشرطة الذين فقدوا أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ويستعد رجال الشرطة  للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من الضباط، اليوم، وقد شرفهم هذا الوطن بواجب خدمته وكلفهم بمسئولية أمنه، ليوازنوا بين عظمة التشريف ومسئولية التكليف، ويكون ذلك دوما دافعا لهم لبلوغ  أفضل مراتب الأداء وتنفيذ واجب الولاء للوطن والسهر على أمنه وحمايته.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا، حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا. 

 وهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ويسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة فى العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية المصرية، وهى أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية  إقليميا ودوليا، وهي تعد أول مؤسسة تعليمية فى المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.

ضباط الشرطة السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

اليوم.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دفعة جديدة

فريق أكاديمية النيل يفوز بالمركز الأول بمسابقة «هاكاثون» ويتأهل لنهائيات «تحديات ناسا»

تقسيم وظيفي جديد لـ «التموين».. وكيل دائم يشرف على 3 إدارات مركزية

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

«أخطر من دلتا».. ظهور سلالة «AY.4.2» من كورونا بإسرائيل

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال