اليوم.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دفعة جديدة

تشهد أكاديمية الشرطة، بعد قليل اليوم، احتفالية تخرج دفعة جديدة من الطلاب، وتعد الأكاديمية صرحا علميا أمنيا يتلقى فيه الطلاب جميع العلوم الحديثة التي تؤهلهم لخدمة الأمن.

ويستعد رجال الشرطة للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من الضباط، اليوم، وقد شرفهم هذا الوطن بواجب خدمته وكلفهم بمسئولية أمنه، ليوازنوا بين عظمة التشريف ومسئولية التكليف، و يكون ذلك دوما دافعا لهم لبلوغ أفضل مراتب الأداء وتنفيذ واجب الولاء للوطن والسهر على أمنه وحمايته.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ويسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة فى العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية المصرية، وهى أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية إقليميا ودوليا، وهي تعد أول مؤسسة تعليمية فى المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة.