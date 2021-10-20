سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 20-10-2021

يتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، تبعا لحالة العرض والطلب على العملة الأجنبية، لسد حاجة السوق المصرفى، وكذلك توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة سواء للاستيراد أو التصدير، خاصة أن سعر الدولار يؤثر على أسعار العديد من المنتجات فى الأسواق.





سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



فى ذات السياق السابق، شهدت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، الأربعاء، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك المصرية، نتيحة قيام البنوك بتوفير كميات العملة اللازمة، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج، التى تساهم في توفير العملات الأجنبية باستمرار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





فى الختام، أظهرت الشاشات الإليكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر على مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

