العراق: اعتقال إرهابى وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربى نينوى

ذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال "إرهابي" وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربي محافظة نينوى.

وأوضحت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - "أنها قامت بالقبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب في قرية تمارات التابعة إلى ناحية زمار غربي نينوى.

وأضاف البيان أنه تمت مداهمة منزل الإرهابي والقبض عليه وضبط 3 بنادق مختلفة و3 مسدسات صوتية و18 مخزن بندقية.

وعلى صعيد آخر.. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن القبض على خلية إرهابية في محافظة نينوى العراقية، وذلك تزامنًا مع تفجير مخزن للعتاد يضم 65 عبوة غربي محافظة نينوى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني- في بيانٍ أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه بهدف تطهير الأراضي من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، تمكنت "الفرقة 15" من القوات الأمنية بقيادة عمليات غربي نينوى، من تفجير مخزن للعتاد في حقل قبق، ضم 65 عبوة ناسفة محلية الصنع و8 مقذوفات مختلفة العيار.

الانتخابات العراقية

وعلى صعيدٍ آخر، توقعت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس الخميس، تغييرًا في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد فرز محطات انتخابية جديدة.

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيانها، أن "هناك هجمة قوية علينا بعد إعلان النتائج"، مؤكدة أنها ستكمل عمليات العد والفرز خلال اليومين المقبلين.

ووفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصل التيار "الصدري" على 73 مقعدًا، وهي الأرقام التي تفوق نتائجه في انتخابات 2018، حين حصد تحالف "سائرون" 54 مقعدًا.

ثقة المجتمع الدولى

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الانتخابات التشريعية عززت ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق، لأنها أُجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط حكومي.