الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور خبراء أجانب ..

ورشة عمل للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

نظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد شومان، إستشاري البرنامج بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول كيفية عمل حملات توعية، لمدة يوم واحد فقط، ضمن أنشطة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حاضر في اللقاء الدكتور عبدالمجيد عبدالرازق، خبير التوعية المحلي للبرنامج، وخبيرتي التوعية الأجنبية جون لاوجبارد ،،وكورينا هاربرمان، و من شركة كيمونيكس مصر المهندسة منيرة يزيد، بحضور المهندس حسني رضوان، ممثلاً عن إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الغربية، ومحمد حسين ممثلاً عن وزارة البيئة، و سمير مهنا مدير عام الإعلام بوسط الدلتا، بالاضافة إلى عدد من ممثلي المجالس المحلية ورؤساء المدن والأحياء والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

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محافظة الغربية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وطارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة عمل حملات توعية على مستوى المحافظة، لرفعي الوعي لدي المواطن والسعي في إشراكه في إدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة والمساعدة في حل العقبات التي تواجهها الأجهزة المعنية بإدارة المخلفات.

 

 وخلال اللقاء أكد الدكتور عبد المجيد عبد الرازق، خبير التوعية المحلي، أن الهدف العام من البرنامج هو إعلام المواطنين بالمشروع ثم إقناعهم بالمشاركة في محاولة للتأثير فيهم، ونوه عبد الرازق، إلى أن الإعلام بالمشروع يأتي من خلال توفير معلومات صحيحة و حقيقية تواكب الواقع ،وبناء شراكة مستنيرة بين القائمين على تنفيذ الحملة الإعلامية و الفئة المستهدفة والتي تشمل ( أصحاب مصلحة و مستفيد )، لافتًا أن الإعلام يتم من خلال وسائل الاتصال المختلفة.

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محافظة الغربية


ومن جانبه قال المهندس أحمد شومان استشاري البرنامج الوطني بمحافظة الغربية، أنه قد تم عقد 6 دورات تدريبية منذ سبتمبر الماضي، وحتى الآن، وعلى هامش اللقاء قام المتدربين بإنشاء تصورات عن الخطط المستقبلية لحملات التوعية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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