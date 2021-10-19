الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا السياحة والثقافة يناقشان تنظيم احتفالية عالمية بسانت كاترين

احتفالية عالمية بسانت
احتفالية عالمية بسانت كاترين

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، الثلاثاء، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث عقدوا اجتماعًا لمناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين.

حضر الاجتماع نائب محافظ جنوب سيناء والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات من الوزارة والمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة احتفالية عالمية مشتركة للترويج السياحي لمصر، لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لمدينة سانت كاترين أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، ففيها وادي الراحه وجبل كاترين وجبل موسي ودير سانت كاترين الذي يحتوي علي كنيسة التجلي الأثرية والجامع الفاطمي، وشجرة العليقة المقدسة ومكتبة مخطوطات تعد ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وتعد منطقة سانت كاترين أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.

السياحة والآثار محافظ جنوب سيناء مدينة سانت كاترين سانت كاترين قائمة التراث العالمي كنيسة التجلي الأثرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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