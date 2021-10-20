«بـ 100 راجل».. من «قدرة الفول للنقاشة» رحلة يارا لتربية أطفالها

"المضطر يركب الصعب"، مبدأ صارت عليه يارا غازي صاحبة الـ33 عامًا، والتي وجدت نفسها مسؤولة عن طفلين وحدها بعد طلاقها.

وأوضحت أنها بعد معاناة كبيرة استطاعت أن تنفصل عن زوجها، لأنه رفض تحمل مسؤولية أبنائه قررت الإعتماد على نفسها وواجهت الأمر بقوة، حيث عملت في العديد من المهن الشاقة و حصلت على لقب بـ"100 راجل"،.

وقالت "يارا" لـ"الدستور"، "لما اطلقت مكانش عندى مصدر دخل، وطليقي كان معاند معايا مش عايز يدفع مصاريف لأولاده وده خلانى اشتغل أي حاجة ممكن تقابلني".

- "حولت عربيتي لتاكسي"

وتابعت إنها أول عمل لها كان من خلال تحويل عربتها القديمة لسيارة أجرة حتى تمكنت من تكوين مبلغ مالي وقامت بشراء عربة جديدة وعملت بها في أحد مواقع سيارات نقل الأفراد الشهيرة، ثم عملت بمجال "الماركتينج" بشركات مختلفة، وكذلك بـ "السوشيال ميديا"، وبجانب ذلك استكملت دراستها بكلية التجارة وحصلت على تقدير جيد جدًا.

يارا غازي

- عملت في النجارة لإعادة تأثيث منزلي من جديد

و أضافت أنها عملت بمجال النجارة بسبب عدم حصولها على أثاث منزلها، ما جعلها تقدم على عمل بعض القطع لمنزلها، واستطاعت أن تقوم بعمل كنب ودولاب واستخدمت الصاروخ الذي يحتاج حمل بطريقة معينة، لكنها استطاعت النجاح في الأمر، ثم عملت بمجال الكهرباء والسباكة، تعرضت خلالهم للعديد من المواقف الصعبة.

وقالت "يارا" أنها عملت أيضًا بمجال النقاشة لفترة، واستطاعت أن تقوم بدهان منزلها بنفسها بشكل كامل، وكانت قادرة على تحدي الظروف بالرغم من المعاناة التي واجهتها، وقررت مؤخرًا العمل بمجال الأزياء بعد أن وجدت لديها تلك الموهبة مؤخرًا، وبهدف عيش بعض اللحظات كونها سيدة قررت ذلك.

- نصيحتها للسيدات

وأضافت "صممت قطع ملابس بأشكال مختلفة وقدرت من خلالها اكتشف أني ممكن أشتغل كل ما يخص المرأة والرجل"، وأضافت انها استطاعت ان تحقق نجاح بمجال الأزياء من خلال تعلمها للتصميم واستطاعت ان تحقق نجاح يذلك المجال، وفي نهاية حديثها نصحت كل امرأة مطلقة وغير مطلقة بضرورة العمل وعدم الاعتماد على أي شخص حتى لا تتعرضن للخذلان.