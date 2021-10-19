برلماني: القمة الثلاثية تهدف لمواجهة التحديات الراهنة بمنطقة المتوسط

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا، يأتي ذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.

وأضاف منظور، خلال بيان له، أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، أصبحت أقوى ومهمة منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، لأنها تهدف إلي تعزيز وترسيخ الروابط المشتركة بين شعوب مصر وقبرص واليونان، وتعميق العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة على كافة المستويات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كل من مصر واليونان وقبرص يجمعهم قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة للدول الثلاث، لافتا إلي أن هذه القمة ستناقش مواصلة تعميق العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، والوصول إلى آليات عمل مُشتركة لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط.

وأوضح محمد منظور، أن هناك العديد من القضايا التي سيتم مناقشتها في هذه القمة أهمها، قضية الطاقة والهجرة والتغير المناخي، بالإضافة إلي قضايا الصحة والتعليم.

وشهدت العاصمة اليونانية أثينا- اليوم الثلاثاء- فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014؛ حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم إلي العاصمة اليونانية.

ورافق الرئيس السيسى في زيارته وفد وزاري ضم كلًا من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.