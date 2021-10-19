الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وأمريكا يبحثان التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بحثت الإمارات وأمريكا جوانب التعاون والتنسيق المشترك خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء في قصر الشاطئ الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وتناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة.

تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بأنها استراتيجية ومتميزة في كافة المجالات وابرزهم المجال الاقتصادي.

وتغلف تلك العلاقات المتميزة عدة ملفات بارزة منها التعاون المشترك والمستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي، ومواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة، ومواجهة التطرف والإرهاب.

وتعد الولايات المتحدة هي الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ولديها سفير مقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974.

يتمتع البلدان بعلاقات ودية مع بعضهما البعض وأقام علاقات قوية بين الحكومتين بما في ذلك علاقات وثيقة. التعاون الأمني. زادت جودة العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات بشكل كبير نتيجة حملة التحالف بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، ونظيره الأمريكي، على إصرار البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، وذلك خلال انطلاق "الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة" .

الولايات المتحدة المركزى محمد بن زايد الإمارات رئيس مجلس إدارة التطرف مواجهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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