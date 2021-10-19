«النقد الدولي»: نأمل لإطلاق برنامج المفاوضات مع لبنان قبل نهاية 2021

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تطلعاته لإطلاق برنامج المفاوضات مع لبنان قبل بداية العام الجديد.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن كبير المستشارين لأمن الطاقة العالمي سيؤكد في بيروت استعداد إدارة الرئيس جو بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن الحدود البحرية المشتركة، وفقا لقناة الشرق السعودية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن بلاده يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، معبرا عن أمل الحكومة في إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي اليوم الثلاثاء بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محي الدين عصر اليوم في السراي الكبير مقر مجلس الوزراء اللبناني، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والمستشارتين في صندوق النقد الدولي مايا شويري وميرا مرعي والمستشار الاقتصادي لميقاتي سمير الضاهر.

وشدد ميقاتي على أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد، لافتا إلى أن الحكومة تأمل في إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف ميقاتي أن الحكومة باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت، وقال إن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا.

فيما أعلن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولى، الثلاثاء، أن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددًا على ضرورة التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالى.