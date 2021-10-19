صندوق التنمية الحضارية: تكليف من القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير الآمنة

قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن تطوير المناطق غير الآمنة عبارة عن عدد من المحاور، غير آمن وغير مخطط وأسواق عشوائية، وكان هناك تكليف من القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير الآمنة، وبعد عمل خريطة وعمل حصر وجدنا أن هناك 357 منطقة غير آمنة، وتم العمل وفقا للأُطر الدولية بتكلفة 40 مليار جنيه.

وتابع صديق:" وفيما يخص المناطق غير المخططة تبلغ 417 ألف فدان فى المدن والحضر فقط، هذه المناطق ينقصها بعض الخدمات ولهذا كان لزاما التدخل الفورى لحل هذه الازمة بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه وفقا لخطة بجدول زمني على مدار 10 سنوات، كما يوجد 1105 أسواق غير آمنة".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة،اليوم الثلاثاء، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صندوق التنمية الحضارية، لا ينكر جهوده إلا جاحد، حيث تم نقل المواطنين من أماكن غير قابلة للمعيشة الآدمية لمناطق آدمية، وهناك العديد من المشروعات التى لا تُحصى، وتم الانتهاء من الأماكن غير الآمنة والمتبقى الأماكن غير المخططة، وهناك جهود كبيرة من قبل الدولة فى هذا الملف.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس لتوفر ما هو أفضل للمواطن المصرى، والحق فى السكن، وفيما يخص النتائج المستهدفة طبقا للمحور الثانى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل فى زيادة الوحدات المستهدفة، توفير وتطوير الخدمات الجديدة، زيادة بناء مدن جديدة فى مناطق الظهير الصحراوى، وتطوير المناطق غير الآمنة تطوير المناطق التى لم للتخطيط.