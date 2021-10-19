الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: تطعيم 1899 موظفًا وموظفة بلقاح كورونا

تطعيم موظفي المترو
تطعيم موظفي المترو بلقاح كورونا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الثلاثاء، تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل جميع المحطات وورش الصيانة بتواجد حملة التطعيم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطتى شبرا الخيمة والسادات بالخطين الأول والثاني.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بناء على تعليمات على الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالاستمرار فى العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام المقبلة، لحين الانتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح فيروس كورونا.

وتواجدت حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المبانى الإدارية والمحطات وورش الصيانة اعتبارًا من 13 سبتمبر 2021 وحتى الآن، حيث قامت بتسجيل وتطعيم 1899 موظفًا وموظفة بالشركة.

المترو اليوم تطعيم كورونا أرض الشركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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