الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استئصال ورم متقدم بالبنكرياس لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبى

استئصال ورم
استئصال ورم

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية الثلاثاء، نجاح استئصال ورم متقدم بالبنكرياس عن طريق جراحة بتقنية لويبل (whipple-Operation)، وذلك لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الجراحة تعد بتقنية (whipple-Operation) كواحدة من الجراحات المتقدمة والخطيرة التي تُجرى اليوم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والتي تصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة لـ 180 ألف جنيه، والمريضة لم تدفع سوى 300جنيه فقط نسبة المساهمة المقررة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع البيان، خلال الجراحة تم تركيب دعامة عن طريق الاثنى عشر، وإزالة ورم بحجم 6cmx4cm من البنكرياس، فيما تم عمل 3 توصيلات الأولى توصيل القناة المرارية بالأمعاء الدقيقة، وأخرى توصيل جزء من البنكرياس بالأمعاء الدقيقة، والثالثة توصيل جزء من المعدة بالأمعاء الدقيقة، حيث كانت المريضة تعانى من قئ مستمر وارتفاع شديد فى نسبة الصفراء، وهو ما استلزم التدخل الجراحي السريع.

واستكمل بيان الهيئة أنه تم إجراء العملية على يد طاقم طبى من أمهر الأطباء فى جراحه الأورام، ترأسه الدكتور أحمد محمد جمعة "رئيس قسم جراحة الأورام واستشاري جراحه الأورام"، الدكتور حمادة فتحي عبد الجواد "استشاري جراحة الأورام"، وبمشاركة الدكتور وليد عبد الرازق، الدكتور أحمد سامي "اخصائي جراحة الأورام"، وبمشاركة طاقم استشاريي التخدير المتميزين بالمجمع والمكون من "الدكتور أحمد اللي، الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن ، الدكتور أيمن النوبى"، وذلك بمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة، أن مجمع الإسماعيلية الطبي بما يشمله من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق وكوادر طبية مدربة ومؤهلة للعمل، فإنه يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة، ليس فقط لأهالينا من محافظة الإسماعيلية فحسب، بل يخدم قاطني إقليم القناة كله، وذلك وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

أشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عملاق، وهو واحد ضمن 3 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فهو مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سرير داخلي وطوارئ ورعاية وإفاقة، قسطرة القلب بالإضافة إلى 16 سريرا للعمليات وللولادة الطبيعي، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية في كافة محافظات الجمهورية ولكافة المصريين في غضون 10 أعوام بدلًا من 15 عاما.

وأكد مساعد وزير الصحة حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية دخل كافة منشآتها الصحية، وفي مختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، بما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة، والتي يمكن أن يتحملها المريض عند إجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة، وذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.

هيئة الرعاية الصحية مجمع الاسماعلية التأمين الصحي الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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