ليتوانيا تطالب الاتحاد الأوروبى بغلق مجاله الجوى أمام الطيران المتجه إلى مينسك

دعت ليتوانيا الاتحاد الأوروبي إلى غلق مجاله الجوي أمام شركات الطيران المتجهة إلى مينسك، في ضوء استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بيلاروس.

وقال وزير الخارجية الليتواني، جابريليوس لاندسبيرجيس، اليوم الثلاثاء: إنه طرح الفكرة على نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عُقد في لوكسمبورج أمس الاثنين.

وأوضح وزير الخارجية الليتواني، أن هناك دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تكافح من جانبها أيضا بسبب الهجرة غير الشرعية، ومن بينها ألمانيا، رحبت بالاقتراح، بحسب ما ورد في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء (بي إن إس).

وتتهم فيلنيوس الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بدفع اللاجئين نحو الحدود المشتركة بين بلاده والدول الاخرى، والتي تعد أيضا حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي.

ورفض لوكاشينكو، مجددا الاتهامات باستخدام المهاجرين للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب عقوباته واستضافة نشطاء للمعارضة.

وتقول ليتوانيا: إن الأشخاص القادمة من الدول التي مزقتها الحرب، يتم نقلهم جوا إلى مينسك، ثم يتم نقلهم إلى حدود بيلاروس مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الداخلية الليتوانية، أمس، عن أن البلاد سوف ترسل ما يصل إلى 64 جنديًا إضافيًا يوميًا إلى الحدود مع بيلاروسيا وسط زيادة الهجرة غير الشرعية.

ونقل الموقع الإخباري لشبكة وتليفزيون ليتوانيا عن وزير الداخلية أني بيلوتيتي قوله - في بيان - “تم الاتفاق على مشاركة قوات عسكرية إضافية لمساعدة حرس الحدود”.

وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس: "قلنا دائمًا إن الجيش الليتواني قدم وسيواصل تقديم المساعدة في سياق الهجرة غير الشرعية المستمرة".

وأضاف وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس: "تظهر فرص جديدة لاستخدام طائرات الهليكوبتر الحليفة لأننا لسنا وحدنا في مواجهة هذه الأزمة".

وستمدد القوات المسلحة الليتوانية مساعدتها حتى 31 ديسمبر المقبل