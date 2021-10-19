«إعرف حقوقك».. حملة لـ«التضامن» لتوعية الموظفين بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان "إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن تعاطي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة"، يتضمن عرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية.

وأكد أن الفيديو شاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهد ‪ على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب‪ ‬تنفيذ حملات لقاءات تليفزيونية للتعريف بمنظومة الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وآليات تنفيذها وضمانات جودة نتائجها وكيفية التظلم من نتائجها، مع التأكيد علي أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء وأنه يعطي فترة 6 أشهر لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه

وأوضح أنه من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى، ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفي سرية تامة.

وبلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 102 ألف و407 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وتقدم خدمات العلاج والمشورة.

وأعلن صندوق مكافحة علاج الإدمان إن 8275 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن.