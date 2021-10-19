محافظ الفيوم: إزالة 171حالة تعد بالبناء على أراضي الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة 171 حالةٍ تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 31 فداناً، بمراكز الفيوم وإطسا ويوسف الصديق وطامية، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام، والتي بدأت يوم 11 أكتوبر الجاري وحتى اليوم.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 21 فداناً و13 قيراطاً و5 أسهم، بالإضافة إلى 155 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 39620 متراً مربعاً "بمساحة 9 أفدنة و10,4 قيراطاً" من أراضى أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الإزالات شملت إزالة حالة تعد بالزراعة بمركز الفيوم بمساحة 6 قراريط و4 أسهم، على أراضي أملاك الدولة، و10 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 120 متراً بقرى المركز نفسه، إضافة لإزالة 3 حالات تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 3 أفدنة، و92 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 31 ألف و866 متراً.

وكشف أنه في مركز يوسف الصديق تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و5 قراريط، و42 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 6374 متراً، بجانب إزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمركز طامية على مساحة 12 فداناً وقيراطين وواحد سهم، و11 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 1260 متراً.

وأكد أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالموجة الـ 18 للإزلات تسير جنباً إلى جنب وبالتوازي مع حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الحملات مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.