250 ألف جنيه دعم لمراكز الشباب بالإسكندرية

وافقت الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على دعم مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية بمبلغ 250 ألف، و500 جنيه، حيث تأتى هذه الموافقة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مراكز الشباب بالمناطق ذات الكثافة العالية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف،في بيان لها اليوم، إن هذا الدعم يأتي إيمانا من المديرية بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به تلك المراكز حيث انها تقع فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وتخدم عدد كبير من كافة الفئات العمرية.

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة تعمل على تفعيل الاهتمام بمراكز الشباب، حيث إنها المحك الأساسي و القاعدة الشعبية العريضة لتفريغ الابطال ذو المستويات العالية فى مختلف المراحل السنية ومختلف المستويات الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.