الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

250 ألف جنيه دعم لمراكز الشباب بالإسكندرية

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف

وافقت الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على دعم مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية بمبلغ 250 ألف، و500 جنيه، حيث تأتى هذه الموافقة بناء على توجيهات  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مراكز الشباب بالمناطق ذات الكثافة العالية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف،في بيان لها اليوم، إن هذا الدعم يأتي  إيمانا من المديرية بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به تلك المراكز حيث انها تقع فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وتخدم عدد كبير من كافة الفئات العمرية.
وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة تعمل على  تفعيل الاهتمام بمراكز الشباب، حيث إنها المحك الأساسي و القاعدة الشعبية العريضة لتفريغ الابطال ذو المستويات العالية فى مختلف المراحل السنية ومختلف المستويات الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية وجعلها مراكز خدمة مجتمعية.

صفاء الشريف الشباب والرياضة الإسكندرية دعم مراكز الشباب كثافة سكانية عالية الاهتمام بمراكز الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

مجلس الدولة: الرئيس وجه وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل للمجلس

وفاة نور محمد عبدالمطلب فى المغرب بعد صراع مع المرض

وزير التعليم لـ«الدستور»: دفع التأمين شرط لتسليم «التابلت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين