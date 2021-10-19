الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعيد تدوير إطلالتها باحترافية.. أناقة«ميدلتون» تخطف الأضواء دائما

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

اشتهرت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، بإعادة ارتداء عدد من أجمل أزياءها أكثر من مرة، في المناسبات المهمة، ففي كثير من الأحيان تنسق ملابسها القديمة مع تسريحة شعر جديدة أوإكسسوارات.

ومن أكثر علامات الأزياء التي تفضل ميدلتون، تكرار ارتداؤها، جيني باكهام وستيلا مكارتني وألكسندر ماكوين.

ونستعرض، وفقًا لموقع “insider “أشهر الأزياء التي ظهرت بها ”كيت” أكثر من مرة.

تألقت “كيت” بهذا الفستان الزهري، أحد أكثر إطلالاتها المعروفة، التى تفضل ارتداؤها، من علامة LK Bennett ، ظهرت به في عام 2014، و2016.

كما ظهرت لأول مرة بمعطفها الأنيق، من علامة ألكسندر ماكوين، أثناء زيارتها لمدرسة سانت أندرو في عام 2012، ثم أعادت ارتداءه في عيد الميلاد عام 2013.

اختارت ميدلتون ارتداء فستان Roksanda Ilincic الأصفر خلال رحلتها إلى  نيوزيلندا في 2014، كما ارتدته فى رحلتها لويمبلدون 2016.

تحب الدوقة دائمًا الظهور بمعطفها، الأحمر، مع تنورتها بنفس اللون من علامة  Luisa Spagnoli، مع تغيير تسريحة شعرها في كل مرة ترتدي هذه الأزياء المفضلة لديها.

تألقت بهذا الفستان الناعم من تصميمJenny Packham  الذى جاء مزيّن بالخرز، وقد ظهرت بهذا الفستان مرتين: في عامي 2011 و 2016.

خطفت ميدلتون الأنظار بنفس فستان جيني باكهام، مرتان، الأولى في حفل عشاء عام 2015 بالصين، والثانية بحفل ملكي عام 2016 بقصر باكنجهام، وسعت لتغيير إطلالتها  من خلال ارتداء تيجان مختلفة.

تعشق ميدلتون تصاميم جيني باكهام، فهي تألقت بفستان  آخر من قبل نفس العلامة، ويتميز هذا الفستان الحريري بحزام أسود من المخمل ، وظهرت به أكثر من مناسبة واحتفالية.

خطفت “كيت” الأنظار، بفستان لها بالأسلوب الماكسي، مصنوع من الدانتيل الأسود، وظهرت به في تمبرلي بلندن عامي 2012 و 2013.

ظهرت لأول مرة بهذا الفستان الناعم من علامة Orla Kiely عام 2012، ثم أعادت تصميمه عام 2015.

كيت ميدلتون الأمير ويليام علامات الازياء إعادة تدوير ألكسندر ماكوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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