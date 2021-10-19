خاص.. تأهيل سكان شارع المطراوي بالمطرية لاستقيال ضيوف «شجرة مريم»

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إنه سيتم تأهيل سكان شارع المطراوي بمحيط مزار شجرة مريم بالمطرية للتعامل مع الزائرين من أصحاب الجنسيات الأجنبية.

وتابع نائب المحافظ في تصريحات للدستور: تأهيل سكان المنطقة يأتي بالتعاون من هيئات المجتمع المدني حسب توصيات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأكد أن أجهزة المنطقة الشرقية وضعت في حسابتها تأهيل سكان المنطقة تأكيدا منها على اهمية تعريف السكان بالمزار الديني السياحي لعدم وقوع اي مشاكل او خطأ.

كان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، قال إن أجهزة المنطقة تعمل في الوقت الحالي على تغير شكل محيط شجرة مريم، بعدة أعمال تطويرية بشارع المطراوي بحي المطرية.

وتابع: الأعمال القائمة تشمل تغير أعمدة الإنارة والرصف والأرصفة بمحيط شجرة مريم، لتتماشى مع روح التطويرات القائمة بالمنطقة.

وأشار إلى تطوير واجهات 11 عقار مطلة على محيط شجرة مريم، ضمن أعمال التطوير الجارية، تمهيدًا لافتتاحها مع أعمال مسار العائلة المقدسة، بجانب الاهتمام بالتشجير حول المحيط.

وتضم أعمال مشروع تطوير منطقة شجرة مريم، التي بدأتها محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار، ترميم الشجرة، وعمل أسوار حديثة حول المنطقة، واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه الموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة، كمنظر جمالي للمنطقة، وأعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتي عرض دائم بالمنطقة، لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر، وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية.

كما يشمل المشروع طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم، لتليق بصورة مصر، خاصة أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة، التي ستشهد إقبال عددا كبيرا من السياح والزائرين لها.