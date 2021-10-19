الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يوافق على اتفاقية مع كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في ريادة الأعمال

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.

وطبقا للاتفاقية يستفيد أكثر من 3100 سيدة ممن تتراوح أعمارهم 19 عاما أو أكثر وكذلك  1900 ممن تتراوح أعمارهم 15 إلى 18 عاما من تلك الاتفاقية والتي ستكون في مجال السجاد والنسيج.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين  رئيس لجنة الشباب والرياضة.

واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أسباب  مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .

ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ 

ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمود.حسين رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التى كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة ٢٠٢٠ وكذلك ارجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١

وأفادت المذكرة الإيضاحية أن مصر نجحت فى توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين ،لذلك كان لزاما التفكير فى إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية .

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات لذلك رؤى مد المدة.

تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

و يجوز مد المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة

البرلمان الشباب والرياضة ذوي الإعاقة مجلس النواب التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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