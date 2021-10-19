تعليم العاصمة تقتنص المركز الأول جمهوريًا في المشروع الوطني للقراءة

فازت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالمركز الأول جمهوريًا وعدة مراكز متميزة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وتقدم وكيل تعليم القاهرة بخالص التهاني القلبية للمعلمين والطلبة الفائزين متمنيًا مزيدًا من التقدم والرقي لطلبة ومعلمي القاهرة، كما تقدم بالشكر والتقدير لفريق عمل الشئون التنفيذية والجودة على حسن تعاونهم وحرصهم على التميز، مشيرًا إلى قوله تعالى “إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا”.

وتم تكريم الفائزين في حفل كبير بدار الأوبرا المصرية حيث فاز بجائزة المعلم المثقف المركز الأول على مستوى الجمهورية الدكتور أحمد مبروك علوان وفاز بجائزة الطالب المثقف الأول على مستوى الجمهورية، الطالب معاذ سي تووين.

كما حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدة مراكز أخري، المركز التاسع، للمعلم المثقف أحمد سراج والمركز العاشر للمعلم المثقف، خالد القاضي.

وكانت مدرسة منارة هليوبوليس ضمن المراكز الستة الأولى التي ترعاها مؤسسة البحث العلمي، تحت إشراف زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ومرسي عبد المجيد مدير إدارة الجودة ومنسق المشروع، وفريق عمل الجودة وتوجيه عام اللغة العربية والمكتبات بالمديرية والإدارات التعليمية ومنسقي المدارس والموجهين

بحضور الدكتور محمد جمال الدين (موجه أول مركزى لغة عربية وتربية دينية)، وفتحية سيد عبد الرازق (موجه عام المكتبات)، وأميرة محمد نجيب (موجه أول مركزى مكتبات).