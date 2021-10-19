اقتصادية قناة السويس تعلن أولى فعاليات مشاركتها في معرض «إكسبو دبي»

تطلق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أولى فعاليات مشاركتها بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي الدولي، الخميس 28 أكتوبر الجاري، ضمن 17 فعالية تستعد الهيئة لإطلاقها على مدار الأشهر الست المقبلة، فترة انعقاد المعرض، تحت شعار "وجهة واحدة ومسار متكامل".

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "الراعي الرسمي" للجناح المصري ضمن الجهات والوزارات الحكومية المشاركة بالجناح، المتواجد في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم مناطق إكسبو 2020 دبي.

وأكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم على التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة التجارة والصناعة خاصة وأنها -الوزارة- الجهة المسئولة عن تنظيم المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي الهام.

وأضاف أن المنطقة تشارك بالمعرض كأحد المشروعات القومية الكبرى والواعدة، فضلاً عن فرصة المشاركة الدولية التي تتيح للمنطقة الاقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وطرق أبواب الاستثمار العالمي.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية إن تواجد المنطقة الاقتصادية في هذا المعرض والحدث الدولي فرصة متميزة لتعريف العالم أكثر بالمنطقة الاقتصادية، هذا المشروع القومي الواعد الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا فضلًا عن موقعها الجغرافي المميز وإطلالتها المميزة على ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي "قناة السويس" وكذلك البحرين الأحمر والمتوسط مما يجعلها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمختلف المستثمرين بالعالم.

وعن الفعاليات التي تشارك بها الهيئة داخل الجناح المصري، قال زكي إن أولى الفعاليات هو الإعلان عن الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية التي تمنحها المنطقة لمشروعاتها بالمناطق الصناعية وموانئ المنطقة، وكذلك مستجدات المشروعات القائمة وما يتم تخطيطه لمشروعات مستقبلية وشراكات مع مستثمرين أجانب وبعض الدول التي ستقيم مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل المنطقة الاقتصادية.

وذكرت المنطقة الاقتصادية في البيان أنه سيتم عرض تلك الفعاليات بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عبر شاشات تفاعلية، ونقلها من خلال البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتفق معاييرها مع التطور التكنولوجي الذي تشهده فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، وتأتي الفعاليات بمشاركة نخبة من قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة بالمنطقة الاقتصادية وكذلك بعض من المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي من شركاء التنمية مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تتضمن الفعاليات المنعقدة داخل الجناح عددًا من اللقاءات المشتركة مع المشاركين والحضور، وندوات تفاعلية سواء بالحضور أو عبر الفيديو كونفرنس لبعض من مسئولي المنظمات والمؤسسات الدولية والتمويلية، وكذلك اجتماعات عمل مع رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات بارزة مهتمة بالتعرف على المنطقة والاستثمار بها.

وتشارك المنطقة الاقتصادية بمواد تفاعلية تتيح لزائري المعرض التعرف عن قرب بالموانئ التابعة لها والمناطق الصناعية داخلها من داخل الجناح المصري من خلال الشاشات التفاعلية، بجانب عرض للفرص الاستثمارية والصناعات المستهدفة.